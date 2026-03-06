О каком автомобиле мечтают женщины в РФ

Жительницы России разрушают стереотипы о «розовых малолитражках»: масштабный опрос, проведенный финтех-сервисом ПСБ Финанс (CarMoney) накануне 8 марта, раскрыл реальные предпочтения прекрасного пола.

Дамы подошли к выбору авто с мужской практичностью. Их фаворит – вместительный черный кроссовер, который одинаково хорошо подходит и для шопинга, и для загородных путешествий.

Вопреки распространенному мнению о любви ко всему яркому, каждая третья респондентка выбирает для себя консервативный черный цвет, а белый, серый и серебристый уверенно обгоняют по популярности красные оттенки.

В выборе марок дамы оказались довольно консервативны: здесь лидирует японский автопром – Toyota выбрали бы 14% участниц. Корейские бренды также в почете: Hyundai и Kia в сумме набрали 19%. Европейские Volkswagen и BMW получили по 7% голосов.

Каждая седьмая респондентка (более 14%) готова пересесть на «китайца», причем фаворитом здесь стал Haval. Интерес к отечественным маркам проявили 12% женщин, при этом подавляющее большинство из них выбрали Lada. Еще 15% опрошенных пока не определились с брендом.

Наибольшей популярностью у россиянок пользуются кроссоверы (25%) и седаны (24%). Внедорожники предпочли 20% опрошенных, универсалы – 12%, минивэны и хэтчбеки – по 7%.

Истинная мечта среднестатистической россиянки оценивается в 2,4 миллиона рублей – именно столько они готовы потратить на комфортный и статусный транспорт для активной жизни. Большинство участниц (74%) рассматривают только новый автомобиль, и лишь 26% готовы купить машину на вторичном рынке.

В опросе участвовало около 3 тыс. женщин по всей России.