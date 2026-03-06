Leapmotor планирует выпуск пикапа для Австралии

Китайский автопроизводитель Leapmotor, контролируемый международным концерном Stellantis, рассматривает возможность выпуска пикапа, ориентированного на коммерческое использование и активный отдых. Этот шаг обусловлен устойчивым спросом на подобные автомобили в Австралии, где пикапы остаются популярными уже несколько лет. Несмотря на фокус компании на премиальных легковых моделях, таких как седан C11 и кроссовер T03, руководство видит потенциал в специализированной коммерческой версии. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Leapmotor

Разработка пикапа может использовать технологии и дизайнерские решения других марок, входящих в Stellantis, поскольку Leapmotor участвует в создании автомобилей для международных рынков. Концерн уже предлагает пикапы под брендами Jeep и Ram, что указывает на наличие экспертизы в этом сегменте. Это сотрудничество может ускорить выход новой модели, адаптированной к потребностям целевой аудитории.

Растущий интерес к пикапам в Австралии подчеркивает стратегическую важность этого решения для Leapmotor. Компания стремится расширить свое присутствие за пределами Китая, и выпуск специализированного транспортного средства может стать ключевым шагом в этом направлении. Такие инициативы демонстрируют гибкость производителя в реагировании на рыночные тренды.