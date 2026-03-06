Toyota идет на встречу клиентам: компания нашла способ сделать RAV4 дешевле

Компания Toyota раскрыла цены на обновленный кроссовер RAV4 Plug-in Hybrid для рынка США. Новинка оказалась дешевле модели прошлого поколения, но при этом линейка комплектаций значительно расширилась. Если раньше подключаемый гибрид предлагался в двух версиях, то теперь покупатели могут выбрать из четырех вариантов. К уже знакомым версиям добавились внедорожная Woodland и спортивная GR Sport.

© Российская Газета

Базовая версия SE теперь доступна по цене от 42 950 долларов, что на 3 315 долларов дешевле, чем сопоставимый вариант предыдущего поколения.

Woodland - новая внедорожная версия, ранее доступная только для обычного гибрида RAV4. Теперь она представлена и в подключаемом гибриде. Цена стартует от 46 750 долларов.

XSE оценена в 48 650 долларов, что на 1 910 долларов дешевле, чем предыдущая версия.

Топовая модификация - GR Sport - получила спортивный обвес, расширенную колею и перенастроенные подвеску и шасси. Цена стартует от 49 950 долларов, что на 610 долларов дешевле предшествующей топовой версии XSE.

Автомобиль стал лучше практически по всем параметрам. Запас хода на электротяге увеличился с 42 до 50 миль (68 до 80 км) благодаря более емкому аккумулятору.

Под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в составе гибридной системы. Совокупная мощность увеличилась с 302 до 320 л.с. Полный привод входит в стандартное оснащение всех версий подключаемого гибрида.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Беларуси начались распродажи кроссоверов Li Auto.