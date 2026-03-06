Таксистам запретят поднимать цены в сложных условиях

Таксистам запретят поднимать цены в плохих условиях езды. В министерстве транспорта России рассматривают вопрос введения дополнительных ограничений на тарифы пассажирских перевозок. Сегодня цены для пассажиров резко взлетают в условиях мощных снегопадов и ливней, в праздники и по ночам. Об этом пишут IZ.RU.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сегодня основным агрегатором на рынке является компания «Яндекс», которая использует так называемый «повышающий коэффициент», который мотивирует водителей выходить на линию. Используется он в условиях повышенного спроса и умножается на базовую стоимость поездки, из-за тарифы для пассажиров резко подскакивают.

Антимонопольщики отмечают, что в ряде случаев цены на услуги перевозчиков могут вырасти в три раза.

«При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента», — отметили в ведомстве.

Представители бизнеса оценивают возможное нововведение негативно, так как ограничения приведут к тому, что перевозчикам невыгодно будет выходить на линию в мощные снегопады или по праздникам. В результате резко вырастет дефицит водителей и время ожидания машин, а цены всё равно будут расти.