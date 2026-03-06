В России сняли с продажи кроссовер Chery Tiggo 4

С российского сайта Chery пропал Tiggo 4. Теперь там остались только кроссоверы Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, седан Arrizo 8 и большой Tiggo 9.

Судя по всему, запасы импортных кроссоверов под маркой Chery у дилеров подходят к концу. Стоимость российского аналога Tenet T4 сопоставима с оригинальным Tiggo 4: от 2,039 миллиона рублей за версию с механической коробкой передач и от 2,169 миллиона рублей за версию с вариатором.

Согласно разделу на сайте бренда, из наличия на официальной странице в сети на данный момент в доступе для заказа остались пять экземпляров машин 2025 года выпуска, а также два экземпляра Tiggo 4 Pro.

Ранее "РГ" рассказывала о том, почему Chery остановила поставки машин в Россию.