Система Full Self-Driving от Tesla может появиться в Японии

Японские автовладельцы смогут в ближайшем будущем испытать на себе преимущества полностью автономного управления от Tesla, поскольку компания планирует внедрить систему Full Self Driving (FSD) в стране до конца 2026 года. Президент японского подразделения Tesla Ричи Хашимото заявил, что запуск технологии произойдёт после завершения всех испытаний и сертификации, причём успешные тесты уже проводились на моделях Model 3 и Model Y. После одобрения регуляторов программное обеспечение FSD станет доступно для установки примерно на 40 тысячах автомобилей Tesla, которые в настоящее время используются в Японии, что позволит владельцам воспользоваться новейшими функциями автономного вождения. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Tesla

Этот шаг является частью стратегии Tesla по расширению присутствия своей технологии автономного вождения на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, подчёркивая стремление компании укрепить позиции в быстро растущей сфере электромобильности и автономных транспортных систем. Внедрение FSD в Японии рассматривается как значительный этап в развитии беспилотного транспорта в азиатских странах, демонстрируя готовность Tesla адаптировать свои инновации к местным условиям и требованиям.