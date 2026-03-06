Cadillac Vistiq переходит на разъем Tesla NACS к 2027 году

Американский автопроизводитель Cadillac планирует модернизировать свой трёхрядный электрический кроссовер Vistiq к 2027 году, ключевым изменением станет переход с разъёма CCS1 на стандарт NACS от Tesla. Это позволит автомобилю напрямую подключаться к обширной сети Supercharger в Северной Америке, хотя максимальная скорость зарядки останется прежней. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Cadillac

Vistiq станет третьей моделью General Motors с новым разъёмом, после Cadillac Optiq 2026 года и Chevrolet Bolt 2027. Наряду с обновлением разъёма, GM пересмотрит перечень доступных адаптеров для домашней и публичной зарядки, предложив решения для AC и DC-подключения, а также варианты для двусторонней зарядки V2H. Эти изменения направлены на повышение удобства использования электромобиля в различных условиях.

Кроссовер построен на платформе GM BEV3 и оснащён двухмоторной установкой мощностью 615 лошадиных сил. Батарея ёмкостью 102 кВт·ч обеспечивает запас хода до 490 километров, что делает модель конкурентоспособной в своём сегменте. Производство обновлённой версии начнётся 18 мая 2026 года на заводе GM в Спринг-Хилле, штат Теннесси.

Модель сохранит все существующие версии: Luxury, Premium Luxury, Sport и Platinum. Переход на стандарт NACS отражает стратегический разворот GM в сторону де-факто стандарта Tesla в Северной Америке. Для покупателей это означает снижение инфраструктурных рисков за счёт расширения доступа к крупнейшей сети быстрой зарядки. В условиях растущей конкуренции среди трёхрядных электрических внедорожников удобство подключения может стать таким же важным фактором выбора, как мощность или запас хода.