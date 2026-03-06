Российские дальнобойщики оказались заблокированы на границе Ирана

Более 1500 российских фур застряли в Иране из-за боев в Иране.

© Московский Комсомолец

Более 1500 российских дальнобойщиков оказались заблокированы на территории Ирана на фоне боевых действий в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, водители находятся в городе Астара — ключевой точке маршрута между Азербайджаном и Ираном, через которую проходит основной торговый поток.

Российские фуры везли в Тегеран зерно, крупу и муку. Обратно водители должны были доставить овощи и фрукты.

Дальнобойщики опасаются, что если выезд не откроют в ближайшее время, часть продуктов может испортиться. По их словам, речь идет о возможных убытках на сотни миллионов рублей.

Кроме того, водители предупреждают о риске перебоев с поставками некоторых фруктов и овощей в регионы Северного Кавказа. Среди них — помидоры, лимоны, грейпфруты, виноград, перец и черешня.

По информации источника, в ночь с 5 на 6 марта границу разрешили пересечь лишь около 100 грузовикам. Еще примерно 1400 фур продолжают ждать своей очереди.

Песков рассказал о контактах с руководством Ирана

Ситуацию осложняет связь. По словам водителей, интернет и мобильная связь в районе границы работают с перебоями, из-за чего многие не могут связаться с российским посольством.

Ближайшее место, где удается поймать связь, находится примерно в четырех километрах от пункта пропуска, однако добраться туда могут не все.