В Подмосковье штрафуют водителей за помехи мусоровозам

За последнюю неделю в Подмосковье за помехи при вывозе мусора с контейнерных площадок были оштрафованы 82 водителя. Они оставляют свои автомобили на проездах у контейнеров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Среди привлеченных к административной ответственности 57 водителей - физические лица. Еще 25 водителей создавали помехи на служебном транспорте. Больше всего случаев блокировки подъездов к контейнерам зафиксировано в Одинцовском округе - 19. Второе место занимает Ленинский округ - 13 нарушений, а третье Котельники - 9. Суммарно все нарушители выплатят штрафов на сумму более 1 млн рублей.

В министерстве отмечают, что выявлять нерадивых автомобилистов помогают их соседи, которые отправляют информацию через приложение «Народный инспектор», которое работает на базе «Добродела». Туда же поступают сведения о парковках на газонах и других правонарушениях.