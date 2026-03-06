«АвтоВАЗ» обвинил российское СМИ в лжи по поводу планов

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» опроверг информацию о скором переходе на четырехдневную рабочую неделю в связи с низкими продажами, которое распространило со ссылкой на свои источники издание Mash. Текст опровержения имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Пресс-служба предприятия подчеркнула, что данное СМИ не в первый раз распространяет ложную информацию, которая дискредитирует «АвтоВАЗ». Подобные слухи «дестабилизируют обстановку в трудовых коллективах и наносят реальный ущерб отечественной промышленности».

«Отсутствие полноценной проверки фактов, общий низкий уровень текстов и юридическая безграмотность, присущие Mash, не останавливают тиражирование этих фейков», — говорится в сообщении. Производитель не исключает, что распространение сообщений десятками Telegram-каналов имеет признаки скоординированной работы.

По мнению компании, издание фактически «поддерживает пропагандистскую войну, идущую извне против нашей страны и нашей промышленности». В связи с этим «АвтоВАЗ» требует удаления новости на всех площадках и публикации опровержения. Одновременно она обращается к регулирующим и правоохранительным органам с призывом провести расследование «дискредитирующей деятельности издания Mash, которое своей ложью пересекло все мыслимые красные линии».

«АвтоВАЗ» вводил режим четырехдневной рабочей недели в связи с низкими продажами и переполнением складов в сентябре 2025 года. К пятидневке компания вернулась только в 2026 году.

В конце февраля директор по продажам и маркетингу концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин назвал начало 2026 года худшим для автомобильного рынка России за 20 лет статистических наблюдений. По итогам февраля, подсчитало агентство «Автостат», продажи Lada Vesta упали на 62,8 процента, Granta — на 23,4 процента, а Niva Legend — на 3,1 процента.