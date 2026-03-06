Audi и Cupra получили высший рейтинг безопасности ANCAP

Несколько автомобилей получили высший рейтинг безопасности от австралийского агентства ANCAP, но с оговоркой, что тестирование проводилось по прежним стандартам. Audi Q3, Audi A3 и Cupra Leon 2026 модельного года удостоились пятизвездочных оценок, однако эти результаты основаны на краш-тестах, выполненных в Европе в 2025 году согласно критериям 2023–2025 годов, которые уже считаются устаревшими. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Audi

Современные требования безопасности, вступившие в силу с начала 2026 года и действующие до конца 2028-го, пока не применялись для этих моделей. Ни ANCAP, ни Euro NCAP не обнародовали данные о тестах по новым критериям, которые включают ряд изменений. Таким образом, хотя автомобили демонстрируют высокий уровень защиты, их соответствие актуальным нормам остаётся под вопросом, что может влиять на восприятие безопасности среди потребителей.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация подчёркивает важность своевременного обновления стандартов и прозрачности в публикации результатов. Покупателям стоит учитывать, что пятизвездочный рейтинг, хоть и впечатляет, основан на методиках, которые уже не отражают последние достижения в области автомобильной безопасности. Это может стать фактором при выборе модели, особенно в условиях быстро меняющихся технологий.