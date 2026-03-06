Новый большой кроссовер BYD Datang выйдет против Li L9 Livis

Компания BYD готовится запустить в продажу флагманский трехрядный паркетник. Модель предложат в виде гибрида и полноценного электрокара. Кроссоверу также досталась батарея нового поколения.

© Колеса.ру

Накануне вечером фирма BYD провела в Китае специальное мероприятие, посвященное своему дальнейшему развитию. Одной из главных премьер стал крупный кроссовер Datang (некоторые англоязычные медиа окрестили его Great Tang), то есть серийное воплощение показанного в прошлом году концепта D-Dynasty. Как несложно догадаться, этот паркетник войдет в престижное семейство BYD Dynasty (у компании еще есть линейка попроще – Ocean), причем там ему отведена роль нового флагмана.

В основе кроссовера BYD Datang лежит платформа Super e с 1000-вольтовой архитектурой. Длина новинки равна 5263 мм, ширина – 1999 мм, высота в зависимости от исполнения – 1780 или 1790 мм, колесная база – 3130 мм. Таким образом, по габаритам кроссовер близок к Li L9 второго поколения c «фамилией» Livis. Ну и для сравнения, размеры BYD Tang L (он же Atto 8 или Sealion 8 на экспортных рынках), у которого Datang скоро отнимет титул флагмана: 5040/1996/1760 мм, расстояние между осями – 2950 мм.

Среди особенностей внешности свежего SUV – расположенная под капотом изогнутая светодиодная полоска практически во всю ширину передка, вертикальные блоки фар, которые состоят из нескольких диодных же квадратных секций и примкнувших к ним светящихся полосок, выкидные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Для кроссовера также заявлены продвинутый автопилот с лидаром и пневмоподвеска.

В семиместном салоне BYD Datang – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, перед передним пассажиром установлен еще один тачскрин. Свой планшет есть и у задних седоков – он крепится к потолку. На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и ряд физических кнопок, а в его торец встроен выдвижной ящик с функциями подогрева и охлаждения. Кресла второго ряда имеют откидные подставки для ног. Ну и сиденья, разумеется, с вентиляцией, подогревом и массажером.

BYD Datang будет доступен с гибридной и электрической силовыми установками. Китайские СМИ пишут, что на задней оси гибрида расположен 408-сильный электромотор. У электроверсии два двигателя, то есть такому кроссоверу достался полный привод. Отдача электрокара официально пока не озвучена, при этом в BYD заявили о том, что это исполнение способно набрать первую «сотню» за 3,9 секунды. А еще Datang получил батарею Blade нового поколения. Ее емкость, опять же, не раскрыта, но известно, что электрокросс способен проехать 950 км.

В продажу BYD Datang поступит позже в этом году. Новый флагман будет конкурировать не только с упомянутым выше Li L9 Livis, но также с Leapmotor D19, Onvo L90, Geely Galaxy M9 и GAC Trumpchi S9. Более того, Datang может перетянуть на себя интерес от кроссоверов бренда Denza, который ныне принадлежит той же BYD.