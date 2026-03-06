Ford отзывает фургоны E-Series

Автопроизводитель Ford отзывает более 300 новых автомобилей из-за потенциальной неисправности системы безопасности. Причиной стала возможная проблема с соединением разъёма звукового сигнала заднего хода в моделях E-350 и E-450 2026–2027 годов выпуска, что может привести к нестабильной работе или полному отключению звукового предупреждения. Это повышает риск наезда при движении задним ходом, особенно в местах скопления пешеходов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Ford

Дефект был обнаружен в ноябре 2025 года на заводе в Огайо, где выяснилось, что использованный разъём не обеспечивает надёжную фиксацию. После внутреннего расследования 9 декабря того же года компания приостановила отгрузку затронутых автомобилей. Всего до этого момента было произведено и отправлено 438 машин с потенциальной проблемой, из которых 316 подлежат отзыву.

На момент объявления кампании Ford не зарегистрировал ни аварий, ни травм, ни гарантийных обращений, связанных с этой неисправностью. Это демонстрирует превентивный подход производителя к вопросам безопасности, даже когда речь идёт о вспомогательных системах.

В рамках отзывной кампании дилеры бесплатно заменят концевой жёсткий разъём на жгуте рамы на обновлённый элемент из сервисного комплекта, который гарантирует полноценную фиксацию. Уведомления дилерам начались 4 марта 2026 года, а владельцы получат письма в период с 9 по 16 марта. VIN-номера автомобилей уже доступны для проверки в базе данных NHTSA.

Данный инцидент подчёркивает важность даже, казалось бы, второстепенных элементов безопасности в коммерческом транспорте. Звуковой сигнал заднего хода, несмотря на свою простоту, играет критическую роль в предотвращении происшествий, особенно в условиях городской среды.