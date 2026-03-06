Volkswagen показал дерзкий электрический хэтчбек ID. Polo

$78.1990.79

Volkswagen представит электрический ID. Polo: первый электромобиль с классическим названием

Volkswagen планирует представить новый электрический хэтчбек ID. Polo, который станет первым электромобилем марки, использующим классическое название из существующей линейки. Модель будет компактнее Golf, сохраняя традиционную форму кузова, и уже тестируется с различными вариантами колесных дисков, включая 19-дюймовые с черно-красным дизайном, возможно, для спортивного исполнения R-Line. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В планах предложить несколько версий силовых установок: базовая с аккумулятором 37 кВт-ч и мотором мощностью 114 или 133 л.с., более дальнобойная с батареей 52 кВт-ч и двигателем 208 л.с., а также спортивная GTI, развивающая до 223 л.с. Максимальный запас хода самой эффективной модификации может составить около 450 км по циклу WLTP.

Интерьер будет включать крупные экраны и физические кнопки управления, а также цифровые приборы с опцией ретро-оформления. Эта новинка станет частью расширения электрической линейки бренда и войдет в число автомобилей 2026 года, ориентируясь в первую очередь на европейский рынок, с низкой вероятностью появления в США.