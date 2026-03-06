Volkswagen показал дерзкий электрический хэтчбек ID. Polo

Volkswagen планирует представить новый электрический хэтчбек ID. Polo, который станет первым электромобилем марки, использующим классическое название из существующей линейки. Модель будет компактнее Golf, сохраняя традиционную форму кузова, и уже тестируется с различными вариантами колесных дисков, включая 19-дюймовые с черно-красным дизайном, возможно, для спортивного исполнения R-Line. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Volkswagen

В планах предложить несколько версий силовых установок: базовая с аккумулятором 37 кВт-ч и мотором мощностью 114 или 133 л.с., более дальнобойная с батареей 52 кВт-ч и двигателем 208 л.с., а также спортивная GTI, развивающая до 223 л.с. Максимальный запас хода самой эффективной модификации может составить около 450 км по циклу WLTP.

Интерьер будет включать крупные экраны и физические кнопки управления, а также цифровые приборы с опцией ретро-оформления. Эта новинка станет частью расширения электрической линейки бренда и войдет в число автомобилей 2026 года, ориентируясь в первую очередь на европейский рынок, с низкой вероятностью появления в США.