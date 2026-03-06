АвтоВАЗ показал производство коробок передач

Пресс-служба АвтоВАЗа поделилась видеокадрами, на которых показано, как в Тольятти изготавливают детали и узлы коробок передач и раздаточных коробок для автомобилей Lada.

В ролике демонстрируются ключевые этапы изготовления деталей и узлов для автомобилей Lada, включая механическую обработку картерных деталей, валов, шестерен, термическую обработку и контроль качества.

Главная особенность производства КПП - замкнутый цикл. Здесь проходят все технологические процессы: от механической обработки деталей до сборки готовых узлов.

Объем производства КПП всех типов (для переднеприводных и полноприводных автомобилей, раздаточных коробок) превышает 270 тыс. единиц в год.

На технологических площадях в 140 тысяч кв.м задействовано более 3500 единиц оборудования. Среди них - современные сборочные автоматические линии, испытательные стенды, обрабатывающие центры для картерных деталей, металлообрабатывающее оборудование, говорится в сообщении.