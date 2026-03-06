Tesla запатентовала новую конструкцию сидений для Roadster

В преддверии анонса обновлённого спорткара Roadster компания Tesla раскрыла патент на инновационную конструкцию сидений, предлагающую единый композитный каркас вместо традиционных сборных элементов. Документ US 20260061898 A1, обнародованный 5 марта 2026 года, описывает монолитную структуру, объединяющую основание, спинку, подголовник и боковую поддержку, что позволяет оптимизировать эргономику и прочность за счёт зон с разной жёсткостью. Для изготовления применяется термоформование материалов вроде стекловолокна, нейлона, карбона или кевлара, а регулировка осуществляется через гибкую встроенную систему с электроприводами и электронным управлением, поддерживающую шесть направлений, вентиляцию и совместимость с подушками безопасности. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Эта технология знаменует отход от привычных механических шарниров, демонстрируя стремление Tesla к упрощению дизайна и повышению функциональности. Ожидается, что Roadster, чей дизайн может быть представлен 1 апреля 2026 года по заявлению Илона Маска, станет площадкой для внедрения таких передовых решений. Новинка обеет привлечь внимание на автосалонах, подчёркивая инженерный потенциал бренда в создании автомобилей будущего.