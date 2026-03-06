Федеральную трассу под Новосибирском перекрыли для большегрузов

Движение грузового транспорта и междугородних автобусов ограничено на трассе «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Об этом в своем телеграм-канале сообщили в Центре организации дорожного движения.

© РИА "ФедералПресс"

«Причиной ограничений стала метель, из-за которой видимость на отдельных участках дороги снизилась до 50 метров. Меры начали действовать с 10:30 на отрезке со 12-го по 147-й километр трассы К-19р», – говорится в сообщении.

Первоначально предполагалось, что проезд будет открыт в 16:00 по местному времени, однако из-за сохранения непогоды запрет было решено продлить. По последним данным оперативных служб, ограничения будут действовать как минимум до 19:00.

Водителей грузовиков и пассажирских автобусов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и по возможности воздержаться от поездок в данном направлении до стабилизации погодной обстановки.

Напомним, что Новосибирск в преддверии праздников накрыла сильная метель.