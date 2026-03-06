Dodge ведет переговоры о возвращении Charger в полицию с новой моделью

Американский автопроизводитель Dodge изучает возможность создания полицейской версии своего нового седана Charger, что может ознаменовать возвращение легендарной модели в правоохранительные органы. Генеральный директор бренда Мэтт МакАлир отметил, что компания ведёт активные переговоры с несколькими ведомствами, хотя официального подтверждения проекта пока не последовало. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Dodge

Ранее, с 2006 по 2023 год, Dodge выпускал специальную модификацию Charger Pursuit, оснащённую бензиновыми двигателями V6 объёмом 3,6 литра или V8 Hemi мощностью 5,7 литра. Производство этой модели завершилось вместе с предыдущим поколением седана, но теперь новое поколение может стать основой для возрождения служебного автомобиля.

Современный Charger претерпел значительные изменения: он стал больше, получил более просторный салон с увеличенным пространством для головы и плеч пассажиров, а объём багажника вырос на 127%. Эти улучшения делают модель более практичной для полицейских нужд, особенно учитывая, что многие подразделения сегодня отдают предпочтение внедорожникам.

В техническом плане новый Charger R/T демонстрирует впечатляющие характеристики, развивая 420 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента, в то время как предыдущие версии с двигателем Hemi V8 выдавали 375 л.с. и 536 Нм. Кроме того, современные модели оснащаются полным приводом, что повышает их устойчивость и управляемость.

Несмотря на общую тенденцию к использованию внедорожников, интерес к мощным седанам в правоохранительных органах сохраняется. Новая версия Charger потенциально может занять нишу автомобилей для преследования на дорогах и автомагистралях, предлагая сочетание скорости, комфорта и современных технологий.