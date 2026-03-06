Водитель из Ефремова рискует остаться без Infiniti из-за штрафов на 3 млн руб.

Автомобилист из города Ефремов остался без своего Infiniti M25 из-за более двух тысяч неоплаченных штрафов на сумму свыше трех миллионов рублей, пишет портал УФССП по Тульской области, большинство из них были выписаны мужчине за превышение скорости. Более того, он даже не пытался погасить задолженность.

© Lenta.ru

Было установлено, что нарушитель 1980 года рождения официально не был трудоустроен, не проживал по месту регистрации, зачислений на его банковские счета не производилось, но автомобиль Infiniti M25 был зарегистрирован на него.

Даже после получения требования о передаче транспортного средства для описи и последующего ареста от пристава мужчина не предпринял никаких действий. Надзорные органы объявили в розыск автомобиль злостного должника.

Он был остановлен инспекторами ДПС на трассе М4 «Дон», после чего машину арестовали прибывшие на место приставы. Теперь нарушитель рискует навсегда лишиться транспорта, если не оплатит все штрафы. В этом случае Infiniti M25 будет выставлен на торги.

Ранее эксперты страховой компании «Росгосстрах» проанализировали статистику обращений по полисам каско и выявили главные ошибки водителей-женщин, которые приводят к «косметическим» повреждениям машин.