Названы цены и комплектации обновленного кроссовера Omoda в России

Omoda раскрыла стоимость обновленной версии кроссовера C5 на российском рынке. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе бренда, модель будет представлена в трех вариантах исполнения: «Актив», «Драйв» и «Стиль».

Под капотом всех версий установлен полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод на всех версиях исключительно передний.

Базовая комплектация «Актив» обойдется от 2 349 000 рублей. В оснащение входят полностью светодиодная оптика, цифровая приборная панель и мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном. За безопасность отвечают фронтальные и боковые подушки, камера заднего вида и задние парктроники. В «зимнем пакете» — обогрев руля, передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Версия «Драйв» стоимостью от 2 499 000 рублей предлагает более богатое оснащение. Салон отделан экокожей, водительское кресло имеет электропривод. Диагональ центрального дисплея мультимедиа увеличена до 15,6 дюйма, добавлена функция голосового управления. Имеется двухзонный климат-контроль с ароматизацией, электропривод двери багажного отсека, 50-ваттная беспроводная зарядка, обогрев задних сидений, системы кругового обзора и контроля слепых зон.

Топовая модификация «Стиль» будет стоить от 2 649 000 рублей. Эта версия имеет люк в крыше, многослойные передние стекла, улучшающие шумоизоляцию, а также более совершенную аудиосистему. Передние сиденья имеют подогрев, вентиляцию и электрорегулировку. В этом исполнении предусмотрен расширенный перечень ассистентов ADAS, включающий адаптивный круиз-контроль и помощника движения в заторах.

Ранее Московский автомобильный завод «Москвич» объявил о старте продаж двух новых кроссоверов, которые пополнили М-линейку бренда. Покупателям стали доступны пятиместный «М70» и семиместный «М90».