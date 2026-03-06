Прибыль агрегаторов такси в России предложили ограничить

В РФ предложили ограничить прибыль агрегаторов такси. На фоне инициативы с «заморозкой» тарифов на пассажирские перевозки в условиях непогоды и чрезвычайных ситуаций в Совете Федерации выступили с предложением ограничить прибыль не водителей, а агрегаторов такси.

В частности, первый зампред сенатского комитета по экономической политике Иван Абрамов отметил, что сегодня агрегаторы зарабатывают на каждой поездке до 30%. При этом колоссальные средства «не вкладываются в экономику страны».

«Такси — давно не роскошь, а обыденное средство передвижения. А потому все манипуляции в этой сфере, направленные на извлечение суперприбыли, нужно исключать», — заявил политик.

Он также призвал принять меры к исключению ситуации, когда один из агрегаторов имеет абсолютное преимущество на рынке и поглощает конкурентов.

Тем временем эксперт раскрыл последствия ограничения цен на такси. Российские власти обсуждают возможность введения запрета на повышающие коэффициенты для пассажирских перевозок в сложных условиях. По мнению депутатов, пассажиры жалуются на слишком дорогие поездки в снегопады и праздники. Тем не менее, владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов объяснил, почему ограничивать тарифы — идея не лучшая.