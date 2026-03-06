Рассекречен боевой пикап Amarok, тайно разработанный на заводе Volkswagen

Volkswagen в секретной обстановке превратил Amarok в военный пикап. Два прототипа под индексами MV.1 и MV.2 на базе серийных моделей Amarok и Crafter были построены на заводе в Оснабрюке, после чего их показали широкой публике на выставке Enforce Tac в Нюрнберге, посвященной безопасности и обороне.

За основу MV.1 инженеры Volkswagen взяли пикап Amarok, у которого основательно переработали техническую начинку. Автомобиль оснастили двумя независимыми электросетями на 12 вольт и 24 вольта для питания спецоборудования, специальной консолью для установки радиостанций и компьютеров, а также усиленной защитой днища в районе мотора, трансмиссии и топливного бака. Для скрытного передвижения предусмотрены режим маскировочного освещения и кнопки полного отключения внешних световых приборов.

© Defence Network/André Folkert

В движение машину приводит 3,0-литровый дизель V6, работающий в паре с 10-диапазонным автоматом. Длина прототипа составляет около 5,7 м, а заявленная глубина преодолеваемого брода — не менее 800 мм. В выставочном образце на модульной грузовой платформе разместили квадроцикл, что намекает на возможности использования пикапа

Второй прототип, MV.2, базируется на основе фургона Crafter. Его длина — почти 6 м, а предназначение — служить мобильным штабом, пунктом связи или эвакуационной медицинской машиной. Салон может быть быстро переоборудован под конкретную задачу — от перевозки раненых до управления подразделениями. Привод — полный, в паре с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 176 л.с. работает 6-ступенчатая АКП.

© Defence Network/André Folkert

Оба автомобиля построены на унифицированной платформе, которая позволяет применять сменные модули. В планах значится и третий вариант военного Volkswagen — MV.3, вероятно, на базе классического Volkswagen Transporter.

Представитель VW пояснил, что показ прототипов на выставке — это лишь «оценка рыночных перспектив». Сам завод в Оснабрюке вскоре потеряет контракты на сборку кабриолетов T-Roc и моделей Porsche, и его перспективы неясны.

Ранее УАЗ показал «Хантер» для эвакуации раненых, построенный в соответствии с пожеланиями российских военных.