Автопроизводители Японии и Китая потеряют рынок на Ближнем Востоке

Автопроизводители Toyota, Hyundai и китайские компании, такие как Chery, столкнутся с наибольшими потенциальными последствиями конфликта на Ближнем Востоке. К такому выводу пришли аналитики технологической компании Bernstein.

В записке для инвесторов говорится, что на долю этих трех международных автопроизводителей приходится примерно треть продаж на Ближнем Востоке. Закрытие Ормузского пролива и рост цен на нефть окажут волновое воздействие на всю мировую автомобильную промышленность.

По оценкам экспертов, закрытие Ормузского пролива увеличивает транзитное время на 10-14 дней. Затянувшийся конфликт и закрытие пролива нанесут ущерб продажам, увеличат затраты на логистику и задержат поставки.

В Toyota заявили, что не ведут бизнес в Иране и не имеют там сотрудников. Однако внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, уделяя приоритетное внимание безопасности работников из числа местных жителей, сообщает телеканал CNBC.