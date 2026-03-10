Большой пикап Ram 2500 Heavy Duty обзавелся лунной спецверсией

Большой пикап Ram 2500 Heavy Duty обзавёлся лунной спецверсией
Стартовая стоимость особенного грузовика на американском рынке составляет 86 385 долларов, что эквивалентно примерно 6,82 млн рублей по текущему курсу.
Американская марка Ram на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis. Своего актуального тяжеловеса – Ram 2500 Heavy Duty (HD) пятого поколения – бренд презентовал в 2019 году. Плановый рестайлинг эта модель пережила в начале 2025-го: тогда большому пикапу подкорректировали оформление передней части, изменили дизайн «катков» и модернизировали турбодизель Cummins объёмом 6,7 литра, расположившийся под капотом.
Теперь производитель решил снабдить Ram 2500 в исполнениях Power Wagon и Rebel особенной «лунной» версией – она получила прибавку Lunar Edition к названию. Спецверсии посвятили полному лунному затмению – явлению, которое случается раз в несколько лет. Известно, что Ram 2500 Power Wagon и Rebel Lunar Edition поступят в продажу на домашнем рынке позже в марте 2026 года.
Пикапы с прибавкой Lunar Edition имеют несколько внешних отличий. Такие Ram 2500 Power Wagon и Rebel получили двухцветный кузов, верхняя часть выполнена в сером цвете Ceramic Grey, нижняя – в чёрном Diamond Black Crystal, при этом сама массивная радиаторная решётка оформлена в чёрном цвете (включая крупный логотип), а её окантовка – в светло-сером.
Для спецверсии тяжеловеса предусмотрена особенная графика Lunar Edition для кузова, а также оригинальные восьмиспицевые колёсные диски чёрного цвета – размером 17 дюймов у Power Wagon и 20 дюймов – у модификации под названием Rebel. Помимо этого, для исполнения Power Wagon предусмотрена фронтальная лебедка Warn Zeon-12, встроенная в бампер, а для Rebel – подножки с электроприводом.
В салоне «лунных» версий Ram 2500 Power Wagon и Rebel тоже есть свои особенности. Так, грузовики получили другие передние кресла, отделанные чёрной натуральной кожей с тиснением в виде названий исполнений и контрастной оранжевой прострочкой. Аналогичным образом оформлены передняя панель, дверные карты, рулевое колесо, центральный тоннель и другие элементы интерьера.
Пикапы в спецверсии Lunar Edition также получили ещё интегрированный в центральную консоль запирающийся «сейф» Mopar, предназначенный для хранения ценных вещей. На передней панели, как и у стандартных версий расположены виртуальная приборка и сенсорный экран для переднего пассажира диагональю 10,25 дюйма, а по центру находится основной тачскрин информационно-развлекательной системы на 14,5 дюйма. Ещё грузовикам положена аудиосистема Harman Kardon с 17 динамиками.
Техника у особенной версии пикапов Ram 2500 стандартная. Исполнению Power Wagon положен 411-сильный мотор V8 Hemi объёмом 6,4 литра, его максимальный крутящий момент равен 581 Нм. Модификация Rebel оснащается рядной дизельной турбошестёркой Cummins объёмом 6,7 литра, его отдача равна 436 л.с. и 1456 Нм.
Цены спецверсий уже известны. На американском рынке за Ram 2500 Power Wagon Lunar Edition просят 86 385 долларов, что эквивалентно примерно 6,82 млн рублей по текущему курсу. А цена Ram 2500 Rebel Lunar Edition составляет 93 885 долларов (около 7,42 млн рублей).