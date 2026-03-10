Электрический паркетник Range Rover Velar стал массивнее и грубее на вид

Кроссовер Range Rover Velar EV 2028 года заметили на зимних испытаниях.

Фотошпионам в Европе удалось запечатлеть прототип полностью электрического Range Rover Velar нового поколения, который выехал на тесты в заснеженные районы.

Судя по первым снимкам, британский бренд готовит радикальные изменения не только в технической части, но и в дизайне культового внедорожника.

Новый Velar EV, который доберется до дилерских центров только к концу следующего года, уже сейчас демонстрирует смелый отход от классических канонов бренда. Если актуальная версия выглядит как «приплюснутый» и слегка уменьшенный собрат старших моделей, то будущий электрокар обзавелся совершенно иными пропорциями. Благодаря шпионским снимкам видно, что передняя часть стала визуально более массивной и тяжеловесной: капот кажется короче, а угловатые расширители в районе задних стоек придают кузову мускулистый и технологичный вид.

Инженеры и дизайнеры явно сделали ставку на аэродинамику: линия крыши стала заметно покатее, а корма теперь напоминает стремительные силуэты Porsche Cayenne Coupe. Особое внимание привлекают многослойные спойлеры – один массивный, разделенный надвое над стеклом, и второй, поменьше, расположенный под ним. Плотный камуфляж пока скрывает истинную геометрию задней части, но уже сейчас понятно: традиционной прямоугольной кормы у нового Velar не будет.

Несмотря на эстетику купеобразных линий и заниженный клиренс, создатели обещают, что новинка не утратит фирменных внедорожных повадок Land Rover.

Мировая премьера электрического паркетника ожидается уже в ближайшие месяцы.