Модульный зарядный хаб для электромобилей разработали в Москве

Московская компания разработала зарядный хаб для электромобилей в контейнере, который легко транспортировать и устанавливать в отдаленных регионах и на федеральных трассах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москва – один из национальных локомотивов по внедрению высокотехнологичных и «зеленых» инноваций в городской среде. Для этого одной из приоритетных отраслей промышленности город на ближайшие пять лет выбрал сферу электромобилестроения – уже сегодня активно развивается кооперация в кластере электротранспорта на базе особой экономической зоны «Технополис Москва».

Один из его активных участников разработал модульный зарядный хаб в контейнере: он позволит быстро и экономично развернуть необходимую инфраструктуру для электромобилей в любом регионе России», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Отмечается, что производитель уже установил в регионах России свыше 2 тыс. зарядных станций, которые совместимы с 150 видами электромобилей со всего мира.

«По сравнению с традиционным зарядным хабом решение в контейнере обладает множеством преимуществ. Во-первых, это некапитальное строение – оно заранее спроектировано, все оборудование установлено и настроено на заводе. Его можно легко перевезти, и оно кратно дешевле типовых проектов строительства зарядных хабов. Наша разработка предполагает до 12 постов постоянного тока мощностью до 600 ампер. Во-вторых, в нее также могут быть встроены накопитель энергии и солнечные панели либо понижающая трансформаторная подстанция для подключения к линии электропередачи. Совместно с партнерами прорабатываем возможность расположить в таких контейнерах и дополнительные сервисы, например кафе или капсульный отель», – отметил заместитель генерального директора компании Александр Клоков.

В 2025 году компания завершила разработку системы распределенного зарядного хаба. Это стационарное решение предназначено для массовой зарядки электромобилей, включая грузовой и коммунальный транспорт. Новая система позволяет не только сократить расходы на реализацию и эксплуатацию до 50%, но и более безопасно оптимизировать электроэнергию.