Hyundai в Австралии снова поднял цены на бензиновые и дизельные авто

В Австралии Hyundai повысил цены на большинство бензиновых и дизельных автомобилей, что стало вторым увеличением за последние месяцы. На этот раз стоимость поднялась на 750 долларов, причём исключениями остались спортивные модели i20 N, i30 N и гибридные с электрическими версиями. Компания объясняет это новыми стандартами эффективности транспортных средств и глобальными экономическими факторами. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ранее, в сентябре 2025 года, цены на эти же автомобили уже увеличивались на 250 долларов, а модели из линейки N подорожали сразу на 2000 долларов. В результате за семь месяцев общая стоимость большинства бензиновых и дизельных моделей Hyundai выросла на 1000 долларов на австралийском рынке.

Такая динамика цен может повлиять на потребительский спрос, особенно учитывая, что гибридные и электрические варианты остались без изменений. Это указывает на стратегическое смещение в сторону более экологичных технологий в условиях новых нормативов.