Выпущена первая модель Alpina после продажи марки концерну BMW

BMW Alpina XB7 стал первой моделью Alpina в составе немецкого автоконцерна. Кроссовер на основе BMW X7 нынешнего поколения выпустят ограниченным тиражом на заводе в Спартанберге (США). Покупатели смогут заказать автомобили в исторических цветах Alpina — это дань уважения легендарному тюнинг-ателье, продавшему исторический бренд самому баварскому автоконцерну.

Новинка под названием XB7 Manufaktur выйдет тиражом всего 120 экземпляров, предназначенных для США и Канады. Производство автомобилей на заводе BMW в Спартанберге (Южная Каролина) начнется в сентябре 2026 года. Выбор локации для сборки символичен: именно здесь в 2020-м стартовало производство первого Alpina, собранного за пределами цехов в немецком городе Бухлоэ.

Главная особенность автомобиля — оформление экстерьера. Покупателям предложат всего два варианта окраски кузова, ранее недоступных для XB7: матовый зеленый и матовый синий. Оба цвета — дань истории ателье. Вне зависимости от выбора, машина получит полный обвес в глянцевом черном цвете Shadowline. В него окрашена решетка радиатора, оконные молдинги, патрубки выхлопной системы, а также 23-дюймовые кованые диски классического 20-спицевого дизайна.

Салон всех 120 машин будет унифицирован: кресла отделаны натуральной кожей цвета трюфеля и декором из орехового шпона. На передних подголовниках вышита историческая сине-зеленая эмблема Alpina. Еще одна деталь — серебристая табличка на центральной консоли с гравировкой порядкового номера машины — от 1 до 120. В стандартное оснащение входят раздельные кресла второго ряда, акустика Bowers & Wilkins и 8-ступенчатый автомат с подрулевыми лепестками.

В комплекте с каждым автомобилем покупатель получит две фирменных кожаных дорожных сумки в тон интерьеру.

Как и предполагалось, под капотом автомобиля сохранился 4,4-литровый битурбомотор V8 мощностью 631 л.с., который выдает 590 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (96 км/ч) внедорожник массой под три тонны выстреливает за 3,9 с. В наличии адаптивная пневмоподвеска с изменяемым клиренсом, активные стабилизаторы и полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами. Цена машины — $ 180 тыс. (14,2 млн рублей).

Выпуск XB7 Manufaktur знаменует не просто прощание с XB7, но и новую эру в истории: с 2025 года Alpina официально стала частью BMW, и будущие модели будут разрабатываться уже под крылом материнской компании.