Роспатент зарегистрировал товарный знак от чешского концерна Skoda Auto

Чешский концерн Skoda Auto впервые с 2018 года зарегистрировал товарный знак в России, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. В 2022 компания ушла из нашей страны.

Заявка № 2025811395 подана еще 10 октября прошлого года. Отмечается, что она была одобрена ведомством 6 марта 2026 года.

При этом действовать товарный знак будет до 3 октября 2035 года, а продавать в России под ним компания сможет несколько видов транспортных средств: в том числе автомобили, трамваи, автобусы, троллейбусы, вагоны метро, поезда, локомотивы, пассажирские вагоны, а также комплектующие для них.

Кроме того, она вправе оказывать услуги автосервиса и ремонта.