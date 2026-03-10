Парковки гипермаркетов Москвы заполонили таксисты

Большие плоскостные стоянки у московских гипермаркетов и просто магазинов изначально были бесплатными для посетителей. В основном остаются и сейчас, однако в последние годы - и чем дальше, тем больше - они становятся парковками для таксистов. Порой посетителям уже трудно запарковаться у магазина: все заставлено характерными бело-желтыми машинами. Законно ли это и что могут в таком случае сделать горожане – выяснял «МК».

Стоянка торгового центра на МКАД в Мякинино: в рабочий день, чтобы припарковаться, приходится покружить по рядам. Посетителей при этом, на взгляд, не стало больше. Парадокс – но, присмотревшись к рядам припаркованных автомобилей, понимаешь, что значительная часть из них такси. Некоторые стоят уже долго – похоже, не одну неделю. Как, впрочем, и явно частные старые развалюхи, по которым давно плачет металлоприемка. Хотя правила, закрепленные на большом щите при въезде, гласят: парковка для посетителей, находиться на ней ночью запрещено.

- Нет, никого тут ночью нет, только машины сотрудников, - отрицает охранник, хотя… верится как-то с трудом. Ну да ладно. Допустим. Но вот другой район Москвы – Бартеневская улица в Бутове. Закрытый гипермаркет 2015 года постройки, который сейчас продается и ждет, соответственно, покупателей. Парковка, если верить объявлению, на 240 мест. И… практически все они заняты желтыми и белыми таксомоторами. Посетителей нет, так что никому не мешает… Но все же: как они все сюда попали? - Где запарковаться, у нас в чатах все спрашивают и узнают, - рассказал «МК» таксист и сотрудник службы доставки Алмаз. – Передаем друг другу. У меня, например, есть машина, которую использую для доставки, собственная, она как раз стоит у одного магазина, там бесплатно.

Альтернатива, как сообщил собеседник «МК», - парковка во дворах жилых домов. Но там, если курьер или таксист в доме не живет, нарвешься на неприятные разговоры (как минимум) с местными жителями. А около магазинов парковаться удобнее: «разборок» либо не будет вовсе, либо за парковку отвечают «наши люди» (наши – для самих таксистов), с которыми легко договариваться.

Проблема существует ровно столько времени, сколько в Москве действует платная парковка, обычно сопровождаемая обилием знаков «Остановка запрещена» на многих улицах. По мере распространения «зоны действия резидентских разрешений» по районам расползается и эта привычка таксистов. Так, в 2023 году на это жаловались жители 5-й Парковой улицы – такси заполонили парковку у продуктового супермаркета. Еще раньше, в 2020 году, с этим явлением столкнулись на проспекте Андропова.

К такси, как к коммерческому транспорту, может применяться приказ Минтранса о стандартах оснащения стоянок для такси и грузовиков. И если парковка во дворе или у супермаркета регулярно используется «коммерсантами», то на юридическое лицо-перевозчика можно попытаться пожаловаться, комментирует юрист Алексей Голубев. Но если таксисты – самозанятые или даже сотрудники таксопарка – паркуются у магазина как частные лица, запретить это им (в отличие от водителей грузовиков) нет оснований, признает юрист.

Полномочия решать проблему имеет руководство самих магазинов, тем более что в наличии парковочных мест для посетителей дирекция гипермаркета прямо заинтересована. Но если магазин закрыт, как в случае Бутово, или дефицит парковочных мест не так велик – похоже, администраторам и особенно охранникам магазинов проще договариваться с таксистами о «постое».