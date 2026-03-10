KGM представила новый пикап Musso с бензиновым и дизельным двигателем

Южнокорейский автопроизводитель KGM (ранее известный как SsangYong) официально представил новый дизельный пикап Musso, который уже поступил в продажу на домашнем рынке.

Внешность автомобиля выдержана в современном брутальном стиле: массивная решетка радиатора, квадратные фары и крупная надпись Musso на капоте вместо привычного логотипа создают запоминающийся образ.

Несмотря на смену названия автопроизводителя и свежий дизайн, новинка осталась верна прежней рамной конструкции, за что ее ценят поклонники марки.

Под капотом базовой версии расположился 2,2-литровый турбодизель мощностью 202 л.с., однако для тех, кто предпочитает бензин, предусмотрен двухлитровый турбомотор на 217 л.с.

Покупатели смогут выбирать между стандартным кузовом и удлиненной версией Grand, которая получила рессорную заднюю подвеску для большей грузоподъемности.

В зависимости от версии меняются и габариты: стандартный пикап вытянулся до 5150 мм, в то время как растянутая модификация Grand достигает в длину 5460 мм, предлагая грузовую платформу на 1610 мм вместо базовых 1300 мм, а колесная база при этом варьируется от 3100 до 3210 мм.

В Южной Корее стартовая цена нового Musso составляет около 29 900 000 вон (1,6 млн рублей в пересчете по текущему курсу), цена дизельного пикапа начинается от 31 700 000 вон (1,7 млн рублей).

Появятся ли эти пикапы в России, пока неизвестно.