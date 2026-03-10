КамАЗ представил пятидесятитонник для коммунальщиков

В России появился 50-тонный КамАЗ для дорожных служб. Машина базируется на шасси самосвала "КамАЗ" поколения К5, а универсальную надстройку для уборки дорог на него устанавливает завод "Смолмаш".

© Motor.ru

Четырехосный самосвал КамАЗ-65951 (8х4) из актуального поколения К5 здесь выполняет роль платформы-донора. Снаряженная масса автомобиля достигает 50 тонн, при этом передние оси рассчитаны на нагрузку до 18 тонн, а задняя тележка — до 32 тонн.

В движение комбинированную дорожную машину (КДМ) приводит 13-литровый дизель КамАЗ Р6 мощностью 482 л.с., агрегатированный с 16-ступенчатой коробкой передач. Тормозная система — пневматическая с электронным управлением.

© КамАЗ

Инженеры «Смолмаша» превратили самосвала в универсальную машину для обслуживания дорог на все сезоны. Одна из ключевых особенностей — быстросъемное оборудование для посыпания дорог песком и реагентами. Бункер на 14 кубометров закрыт плотным тентом. Есть система увлажнения реагентов с пластиковыми баками на 3000 л.

При необходимости разбрасыватель можно оперативно демонтировать, вернув машине функции обычного самосвала: процесс монтажа занимает 15 минут без дополнительных грузоподъемных механизмов. Спереди установлен гидроповоротный композитный отвал шириной 4 метра — использование композитов в его конструкции облегчило отвал и улучшило скольжение снега для чистки дорог на высокой скорости.