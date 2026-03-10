GAC GS4 с полным приводом мгновенно раскупили

Недавно в России начались продажи полноприводной версии кроссовера GAC GS4, и, по словам дилеров, первую партию автомобилей уже распродали. Для нынешнего рынка это редкость: китайские модели выходят регулярно, но ажиотаж вокруг новинок бывает нечасто, уточняет автор канала «Зато не в кредит».

© GAC

Бренд GAC Group существует с 1997 года и входит в число крупных компаний Китая. Его часто путают с JAC Motors, хотя это разные производители. У GAC есть совместные предприятия с Honda, Toyota и Mitsubishi Motors, поэтому многие считают автомобили марки довольно надежными. В рейтингах компании J.D. Power модели GAC тоже регулярно получают хорошие оценки.

Сам GAC GS4 выпускается с 2015 года и сейчас представлен уже в третьем поколении. Его изначально позиционировали как более доступного конкурента Toyota RAV4.

Кроссовер получился довольно крупным: длина — 4685 мм, ширина — 1901 мм, высота — 1690 мм. Багажник заявлен на уровне 638 литров, что для класса весьма неплохо. Полноприводная версия оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с. и классическим 8-ступенчатым автоматом от Aisin — а такие коробки сейчас встречаются всё реже на фоне вариаторов и «роботов».

Оснащение для своего класса богатое: панорамная крыша, восемь подушек безопасности, полный зимний пакет, автоматический дальний свет и система предотвращения столкновений. Дизайн тоже довольно спокойный и классический — без излишней «космической» стилистики. Цена полноприводной версии начинается примерно с 2 999 000 рублей и доходит до 3 149 000 рублей.

В итоге популярность модели объясняется довольно просто: полный привод, мощный мотор, японский автомат, хорошее оснащение и относительно доступная цена. В сумме получается добротный кроссовер, который выглядит достойной альтернативой более дорогим моделям.

