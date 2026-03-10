Названы факторы снижения продаж новых автомобилей в РФ

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в беседе с РИА Новости назвал факторы снижения продаж новых автомобилей в РФ.

По его словам, январь и февраль показали сокращение продаж, но в конце прошлого года наметился рост – сказался отложенный спрос.

«Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей», — сказал эксперт.

Он отметил, что по итогам 2026 года объемы продаж машин будут сопоставимы с показателями прошлого года.

«Мы рассчитываем, что рынок окажется на уровне прошлого года, какого-то взлета продаж не ожидается», — заявил Подщеколдин.

Также он выразил надежду на снижение ключевой ставки хотя бы до 12%, что точно окажет поддержку авторынку.

До этого гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что легковые машины в России подорожают на 10–12% в 2026 году. По его словам, динамика роста цен будет существенно различаться в зависимости от страны происхождения бренда.

