Subaru создает турбину-генератор для электрокаров

Японский автопроизводитель Subaru разрабатывает инновационную силовую установку для электромобилей, где компактная турбина выступает в роли генератора, что позволяет существенно увеличить запас хода. Этот подход, известный как EREV, использует турбину не для непосредственного привода колёс, а для подзарядки высоковольтной батареи во время движения. Основная инженерная задача заключается в обеспечении надёжного запуска турбины при различных состояниях аккумулятора, для чего разработаны две схемы: быстрая раскрутка от HV-батареи и резервный медленный запуск через 12-вольтовую систему. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Традиционно турбины считаются неподходящими для автомобилей из-за их неэффективности при переменных нагрузках и высокого расхода топлива. Однако в стационарном режиме работы в качестве генератора они демонстрируют лучшие показатели компактности и экономичности. Именно эту нишу и исследует Subaru, стремясь создать надёжный источник дополнительной энергии для электрокаров, что может стать конкурентным преимуществом на рынке.

Патентная документация детализирует два сценария запуска. При достаточном заряде высоковольтной батареи система использует тяговый мотор для быстрого раскручивания генератора и турбины до рабочих оборотов, аналогично запуску ДВС в гибридных автомобилях. Этот процесс оптимизирован для оперативного выхода на режим генерации, минимизируя задержки в подзарядке.

В ситуации, когда HV-аккумулятор разряжен, инженеры предусмотрели резервный алгоритм. Система автоматически снижает целевую скорость вращения турбины, например, с 25 000 до 20 000 оборотов в минуту, и инициирует запуск через менее мощную 12-вольтовую электрическую цепь. Это предотвращает перегрузку основного аккумулятора и обеспечивает, хоть и более медленный, но гарантированный запуск генератора.

Такое дублирование систем запуска направлено на повышение общей надёжности архитектуры. Subaru стремится исключить сценарий, при котором автомобиль не может активировать турбину-генератор из-за недостатка энергии в батарее, тем самым обеспечивая водителю дополнительную безопасность и уверенность в дальних поездках. Разработка подчёркивает серьёзность намерений компании в области расширения возможностей электромобилей.