В России выставили на продажу новый ВАЗ-2106

Как выяснила "Российская газета", в Подмосковье выставили на продажу ВАЗ-2106, который с 1996 года проехал всего 13 тысяч км. Владелец просит за свою "капсулу времени" довольно много - 1,5 млн рублей. За эти деньги можно купить новую Lada Iskra в средней комплектации.

"Один владелец, в наследство вступили, но не оформляли на себя. Пробег оригинальный, последние 20 лет стояла на паркинге на брусках. Запустилась без проблем, машина для ценителей", - говорится в объявлении.

Под капотом автомобиля скрывается классический ВАЗовский 4-цилиндровый карбюраторный силовой агрегат объемом 1,5 литра мощностью 72 лошадиные силы, который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Привод - задний.

Напомним, что в феврале отмечалось 50 лет с начала массового выпуска ВАЗ-2106. "РГ" рассказывала топ-7 интересных фактов из истории легендарной модели.