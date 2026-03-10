«Автодор» отреагировал на жалобы водителей о разбитом асфальте

В «Автодоре» назвали сроки ремонта на М-4 «Дон».

В социальных сетях и Telegram-каналах появились видео и сообщения водителей, возмущенных состоянием платной трассы М-4 «Дон».

На фоне новостей о повышении тарифов пользователи опубликовали кадры с разбитым покрытием, сопроводив их вопросом: «Кто разбомбил федеральную платную трассу?!».

Проект Авто Mail направил запрос в госкомпанию «Автодор» , чтобы выяснить, когда приведут дорогу в порядок. В пресс-службе компании оперативно ответили, подробно рассказав о планах ремонта.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме на участках М-4 «Дон», проходящих по Липецкой, Тульской, Воронежской и Ростовской областям. Ведется постоянный мониторинг состояния полотна, задействовано более 140 единиц спецтехники. Приоритет отдается наиболее загруженным направлениям.

На данный момент на проблемных участках проводят ямочный ремонт с использованием технологии холодного ресайклинга. Этот метод позволяет перерабатывать существующее покрытие и использовать его же для создания нового основания. Уже восстановлено около 10 километров дороги.

Устранить все дефекты на указанных участках планируется до конца марта 2026 года. После этого специалисты приступят к следующим плановым мероприятиям. В полную силу основные работы развернутся с наступлением устойчивого дорожно-строительного сезона.

Всего в этом году на М-4 «Дон» приведут в порядок 13 участков общей протяженностью 101,8 километра. Ремонтные работы запланированы в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

