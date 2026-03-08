В России предложили снизить цену на ОСАГО для женщин

В России женщины в 18 раз реже мужчин получают судебные приговоры за преступления на дорогах. По этой причине Национальный автомобильный союз России предложил ввести для слабого пола понижающий коэффициент при оформлении ОСАГО, сообщает телеграм-канал SHOT.

Статистика свидетельствует, что в 2024 году в России по статьям, связанным с безопасностью дорожного движения, осудили 51 527 водителей. Почти 95% из них (48 754) — мужчины. Остальные — женщины (2773).

Эксперты считают, что женщины не так часто попадают в ДТП с тяжкими последствиями из-за внимательного стиля вождения. Они не совершают резких манёвров и не превышают скорость.

В связи с этим Национальный автомобильный союз (НАС) России предложил ввести дополнительный понижающий коэффициент 0,8 для женщин при расчёте стоимости полиса ОСАГО.

Президент союза Антон Шапарин считает, что доступность полиса повысит число женщин среди профессиональных водителей и снизит количество аварий.

В НАС говорят, что страховщики располагают средствами для такой реформы: в прошлом году они «заплатили автовладельцам на 27 млрд рублей меньше, чем должны были по закону».