Land Rover представил обновленные Range Rover и Defender 2026 модельного года.

Британский автопроизводитель Land Rover анонсировал обновленные версии своих ключевых моделей – Range Rover и Defender. Обе линейки получили пересмотренные списки комплектаций, доработанные интерьеры и ряд новых опций для повышения комфорта.

В случае с Range Rover компания полностью переработала систему наименований. Теперь клиентам предлагаются, к примеру, SE Standard Wheelbase Edition и SE Long Wheelbase Edition, причём последняя – это новая версия с увеличенной колёсной базой.

Под капотом у всех модификаций теперь один вариант – 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с технологией мягкого гибрида. В зависимости от настройки он выдаёт либо 360, либо 400 лошадиных сил, позволяя машине разгоняться с нуля до сотни за время от 5,7 до 6,2 секунды.

Салон стал заметно комфортнее. Для пассажиров второго ряда появились сиденья с функцией массажа и откидной подставкой для ног. По сути, это почти бизнес-класс. Также в список оборудования вошли встроенный холодильник, отдельный 11,4-дюймовый медиаэкран для задних пассажиров и аудиосистема премиум-класса Meridian.

Defender для нового модельного года представлен аж в десяти различных исполнениях. Среди новинок – особые версии Legend Edition и 130 3.0T P400 X-Dynamic HSE. Внешне некоторые модификации можно отличить по тонированным светодиодным фонарям квадратной формы и новым 22-дюймовым колёсным дискам. Палитра кузовных цветов пополнилась, например, ярким оттенком Legend Yellow.

В салоне центральное место занял увеличенный до 13,1 дюйма сенсорный экран мультимедийной системы. Практичным дополнением стала панель для беспроводной зарядки гаджетов.

Силовые агрегаты остались прежними, но с новыми параметрами. Базовый 2,0-литровый мотор развивает 300 л.с. (220,6 кВт) и 400 Нм крутящего момента, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 7,1 секунды. Более мощный 3,0-литровый двигатель, унифицированный с Range Rover и также использующий мягкую гибридную систему, выдаёт 400 л.с. (294 кВт). Его время разгона варьируется от 6,0 до 6,6 секунды в зависимости от типа кузова. Все версии по-прежнему оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.