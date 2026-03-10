В России предложили снизить цену на ОСАГО для женщин. Они в 18 раз реже мужчин получают приговоры за преступления на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В 2024 году в России за преступления против БДД осудили 51 527 водителей. Почти 95% из них (48 754) — мужчины. Остальные пять с небольшим процентов — женщины (2773). По данным МВД, женщины реже становятся участниками ДТП с тяжкими последствиями, потому что менее склонны к рискованному вождению, резким манёврам и превышению скорости», — говорится в публикации.

В Национальном автомобильном союзе (НАС) предложили ввести для женщин понижающий коэффициент 0,8 при расчете ОСАГО. По словам президента организации Антона Шапарина, это сделает страховку доступнее, привлечет больше женщин в профессию и в итоге снизит аварийность.

По данным НАС, страховые компании располагают ресурсами для таких льгот: в прошлом году они выплатили клиентам на 27 миллиардов рублей меньше положенного по закону.

