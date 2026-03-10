Названо главное условие, при котором в РФ будут покупать больше электрокаров

Эксперт Уткина: расширение сети ЭЗС подстегнет рост продаж электромобилей в РФ.

Российский рынок электромобилей развивается достаточно медленно по многим причинам.

Но среди этих причин есть главная – и это не дороговизна самих машин или сложности в обслуживании. Главная причина – недостаточно развитые инфраструктура и сеть зарядных станций.

Эксперт Анна Уткина обосновала необходимость развития сети ЭЗС и признала это основным залогом для развития российского рынка электрокаров. Также эксперт подчеркнула удобность быстрой зарядки и ее безопасность для аккумулятора электромобиля.

Анна Уткина, Директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

Развитие инфраструктуры для электромобилей может способствовать эволюции современных мегаполисов. Прежде всего, расширение сети ЭЗС повышает удобство для владельцев электрокаров, а основная доля таких авто сосредоточена именно в крупных городах. Как следствие, это может повлиять на рост продаж электромобилей. Увеличение парка таких авто позитивно отразится на экологии мегаполисов за счет отсутствия вредных выбросов, а также позволит жителям городов существенно сэкономить на эксплуатации.

В Москве уже установлено более 350 общественных станций быстрой зарядки. А если учитывать также коммерческие и частные ЭЗС, общее число электрозарядных станций в России составляет около 7 тысяч.

При установке ЭЗС фокус на быстрой зарядке электромобилей делается не только из-за удобства, но и для безопасности. Исследования показывают, что быстрая зарядка не оказывает влияния на срок службы аккумулятора, особенно с эффективным охлаждением. Деградация батареи составляет около 3% в год, что является нормой. Производители оснащают автомобили системами защиты, отключающими ток в аварийных ситуациях, делая электрокары не менее безопасными, чем традиционные авто.