Changan официально заявил о старте продаж в РФ автомобилей Deepal

Changan выводит на рынок России внедорожник Deepal G318 с гибридной установкой.

Китайский автоконцерн Changan официально заявил о старте продаж в России автомобилей своего суббренда Deepal. Первой моделью станет крупный внедорожник G318, который по габаритам встанет в один ряд с популярными Tank 500 и Toyota Land Cruiser 300. Его длина составляет 5 метров 10 сантиметров, а колесная база – 2 метра 88 сантиметров.

Главной изюминкой новинки называют силовую установку. Это гибридная система, построенная вокруг бензинового двигателя объемом 1,5 литра и пары электромоторов. В сумме они выдают весьма серьёзную мощность – 439 лошадиных сил. Правда, конкретные цифры расхода топлива или запас хода на электротяге пока не уточняются.

Машину подготовили к местным условиям. Помимо расширенного зимнего пакета опций, G318 получил адаптивную пневмоподвеску. Она не только меняет клиренс, но и автоматически подстраивает жёсткость амортизаторов, анализируя состояние дороги через специальные датчики. В стандартную комплектацию также войдёт набор систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль.

Официальные цены на новый внедорожник Deepal пока не объявлены. Остаётся ждать, насколько агрессивной окажется позиция бренда в конкурентном сегменте больших внедорожников в России.