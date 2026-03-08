Появились первые фото достойного конкурента Suzuki Jimny от Renault

Renault показал новый мощный внедорожник Bridger. Компактный внедорожник от Renault смогут купить только в Азии и на Ближнем Востоке. Модель создана для развивающихся рынков, где по-прежнему востребованы ДВС и гибриды. Об этом сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Внедорожник называется Bridger Concept. На опубликованных изображениях это коренастый автомобиль с дерзкой внешностью: городские габариты, но стилистика, напоминающая Land Rover Defender.

Renault утверждает, что длина Bridger составит менее 4 метров — он заметно короче Renault 4 (4,14 м) и Dacia Duster (4,34 м). Несмотря на компактные размеры, Renault обещает просторный салон.

Дизайн Bridger намеренно брутальный: квадратные пропорции и запасное колесо на пятой двери сразу отсылают к Suzuki Jimny. Насколько автомобиль проходим в реальном бездорожье — пока вопрос, но визуально он точно создает образ сурового внедорожника.

Bridger Concept станет предвестником серийной модели, ключевой для международной экспансии Renault. Автомобиль разработают в Индии (вероятно, на заводе в Ченнаи), но в Европе он продаваться не будет — новинка ориентирована на рынки Индии, Африки и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Geely EX5 EM-i прошёл испытания в суровых условиях Арктики.