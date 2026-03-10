Gislaved бросил вызов китайцам в сегменте огромных колес для SUV

«Кордиант» запускает производство шин Gislaved 22-го диаметра для кроссоверов.

Российский шинный холдинг «Кордиант» готовится к осеннему старту продаж новой флагманской модели Gislaved One W, которая впервые в истории бренда получит посадочный диаметр до 22 дюймов. Решение о расширении размерной сетки продиктовано стремительным ростом популярности крупных кроссоверов и внедорожников — автомобилей, которые сегодня занимают доминирующее положение на рынке новых машин. Владельцы Haval, Geely, Exeed и других SUV-брендов давно ждали появления отечественной премиальной шины под свои «катки».

Как поясняют в компании, современные тенденции автопрома диктуют увеличение диаметров колес: если еще пять лет назад 18–19 дюймов считались признаком статусности, то теперь массовые китайские кроссоверы нередко щеголяют на 20–22-дюймовых дисках. Gislaved One W закроет эту нишу, предложив шипованную резину, способную обеспечить устойчивость на льду и акустический комфорт даже на огромных колесах. Новинка будет выпускаться в 75 типоразмерах, охватывающих диапазон от 16 до 22 дюймов.

Производство развернут на двух площадках — в Калуге и Ульяновске, которые ранее принадлежали Continental и Bridgestone. Инженеры НТЦ «Интайр» спроектировали шину полностью самостоятельно, используя накопленные компетенции и оборудование ушедших гигантов. По оценкам холдинга, модельный ряд зимних шин Gislaved уже сегодня покрывает потребности 92% автопарка страны и 85% новых легковых автомобилей, а появление 22-го диаметра закрепит позиции бренда в премиум-сегменте.

Эксперты рынка отмечают, что до последнего времени сегмент крупногабаритных зимних шин был практически монополизирован китайскими производителями, которые обеспечивали 75% всего импорта. Однако отсутствие официальных дистрибьюторов и гарантийной поддержки часто создавало проблемы для покупателей. Gislaved One W призвана стать внятной альтернативой с понятным сервисом и проверенными характеристиками, что особенно важно для владельцев тяжелых и мощных кроссоверов, эксплуатируемых в сложных зимних условиях.

