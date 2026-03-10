Ferrari показала первый видеотизер электрического Luce

Ferrari представила первый тизер электрического кроссовера Luce, намекая на скорый дебют в 2026 году. Короткий ночной ролик демонстрирует лишь переднюю часть автомобиля, включая световую графику и вытянутый капот, что подчёркивает спортивный характер модели даже в формате электромобиля. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Ferrari

По предварительным данным, Luce будет меньше модели Purosangue, но с просторным салоном благодаря колёсной базе около 116,5 дюймов. Дизайн интерьера разрабатывается Джони Айвом, обещая радикальные изменения, а платформа создана Ferrari с нуля. Структурная батарея снижает массу, а четыре электромотора суммарной мощностью примерно 1000 лошадиных сил обеспечивают разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды с запасом хода более 500 километров.

Этот кроссовер станет ключевым шагом в электрификации бренда, влияя на восприятие будущей линейки. Ferrari стремится сохранить драйверский характер и визуальную идентичность, выходя на рынок высокомощных электрических кроссоверов, где конкуренция усиливается. Тизирование повышает ожидания, делая Luce одной из самых обсуждаемых новинок предстоящего года.