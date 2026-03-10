Volkswagen Beetle может вернуться как электромобиль

В мире автомобильного дизайна может произойти знаковое событие: культовый Volkswagen Beetle, возможно, возродится в качестве электромобиля. Рендеры, созданные дизайнером Джорджи Тедорадзе, демонстрируют концепт Volkswagen ID. Beetle — современный электрический хэтчбек, вдохновлённый легендарным «Жуком». Этот проект сохраняет округлые формы и плавные линии оригинала, но добавляет светодиодную оптику и минималистичный дизайн, а также второй ряд дверей, что делает его пятидверной моделью. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Такой подход позволяет новому ID. Beetle конкурировать с будущим электрическим Volkswagen ID. Golf, что соответствует стратегии компании по интеграции электрических и традиционных версий моделей. Например, могут появиться Polo и ID. Polo или Golf и ID. Golf, что подчёркивает гибкость в развитии бренда. Если проект будет одобрен, электрический Beetle может дебютировать примерно к 2027 году, что открывает интересные перспективы для рынка.

Возрождение Beetle в электрическом формате способно стать мощным маркетинговым инструментом, привлекая как давних поклонников классики, так и новых покупателей, ценящих современные технологии. Сочетание культового дизайна с передовой электрической платформой может усилить позиции Volkswagen в эпоху перехода к экологичному транспорту, демонстрируя, как ностальгия и инновации могут гармонично сосуществовать.