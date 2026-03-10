Электрический грузовик Tesla Semi проходит зимние испытания на Аляске, где инженеры проверяют его аккумуляторы и системы управления в условиях экстремального холода, что необходимо для обеспечения надёжной работы в реальных условиях. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Tesla

Проект был представлен в 2017 году, а ограниченные поставки начались в декабре 2022-го, но массовое производство ещё не запущено. По заявлениям Илона Маска, крупносерийный выпуск планируется на 2026 год, для чего строится специализированное предприятие рядом с заводом Giga Nevada.

Стоимость базовой версии грузовика составляет около 250 тысяч долларов, а модификация с увеличенной дальностью оценивается примерно в 290 тысяч долларов. Эксперты считают, что Tesla Semi может существенно повлиять на рынок грузоперевозок, снизив расходы на топливо и обслуживание.

Успешный запуск производства станет важным шагом в развитии электрического коммерческого транспорта и укрепит позиции Tesla на мировом рынке.