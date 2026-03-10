Rolls-Royce Cullinan стал еще агрессивнее: представлен Venuum Tyrannus

Тюнинговая компания Venuum создала эксклюзивную модификацию роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan, названную Black Cullinan Venuum Tyrannus, которая выделяется благодаря широкому кузову, делающему автомобиль более заметным. Этот проект включает агрессивный обвес с расширенными колесными арками, новыми боковыми юбками, переработанным передним бампером, вентилируемым капотом, крупным задним диффузором и спойлером на крыше, дополненным «утиным хвостом» на крышке багажника для спортивного образа. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Venuum Tyrannus

Автомобиль окрашен в глянцевый черный цвет с камуфляжными декоративными элементами и оснащен многоспицевыми колесными дисками, которые почти полностью заполняют расширенные арки, а подвеска, вероятно, занижена для более агрессивного вида. Под капотом остается стандартный 6,75-литровый V12 с двойным турбонаддувом, развивающий 571 л.с. в базовой версии и до 600 л.с. в Black Badge, при этом тюнер не сообщает об изменениях мощности, сосредоточившись на дизайне.

Такие проекты демонстрируют, что даже ультра-роскошные модели, как Rolls-Royce Cullinan, становятся объектом смелого тюнинга, предлагая эксклюзивный стиль, который может быть воспринят как эффектный для одних и слишком радикальный для других.