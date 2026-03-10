В России при экзаменации водителей электроника будет вычислять шпаргалки

Минтранс внедрит модуль слежения за глазами на водительском экзамене.

© Motor.ru

Подведомственное Минтрансу ФБУ «Росавтотранс» заказало внедрение модуля защиты от списывания на экзаменах в программу, которая используется для проверки водителей, перевозящих опасные грузы, и сотрудников транспортных предприятий, выяснил журнал Motor.

Компьютер с видеокамерой в процессе экзамена будет следить за тем, чтобы человек не отводил взгляд от экрана и не слушал подсказки посторонних лиц. Журнал Motor ознакомился с техническим заданием на эту разработку.

«Отвод взгляда и посторонние голоса могут служить основанием для анализа видео- и аудиоматериалов прохождения тестирования с целью выявления нарушений порядка аттестации. Кандидату запрещено переключение между окнами браузера, сворачивание окна, в котором проходит аттестация», -- отмечается в техзадании.

Предупреждение об этом будет выводиться в личном кабинете экзаменуемого лица. Компьютеры, на которых водители и другие транспортники будут проходить аттестацию, будут снабжены видеокамерами, уточняется в документе.

В случае, если система отследит списывание правильных ответов или подсказку, видеозапись проверят экзаменаторы.

Ранее россиянам назвали непростительные ошибки при обкатке нового автомобиля.