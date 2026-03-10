Xiaomi тестирует новый кроссовер YU9

В сети появились кадры дорожных испытаний нового кроссовера Xiaomi, который может выйти под названием YU9. На видео виден прототип с кодовым именем «Kunlun», оснащённый серийной светотехникой, включая задние фонари и стоп-сигналы, что указывает на продвинутую стадию разработки. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Xiaomi

Согласно ранее появлявшимся шпионским снимкам, модель сохранит фирменный стиль бренда, с каплевидными боковыми зеркалами и вертикальными задними фонарями. Предполагается, что багажник получит конструкцию «двойной двери», а габариты превысят 5,2 метра в длину и 1,8 метра в высоту, что относит кроссовер к крупному D-классу.

Представители Xiaomi подтверждали активную разработку новых автомобилей, а аналитический отчёт Deutsche Bank указывает на планы выпуска большого гибридного SUV к 2026 году. Компания намерена расширять линейку, включая обновлённую версию седана SU7 и несколько кроссоверов с разной вместимостью.

Выход крупного SUV станет значимым шагом для бренда на автомобильном рынке, где после успеха седана SU7 он стремится укрепить позиции в более популярном сегменте кроссоверов. Ранее также сообщалось о создании комитета по безопасности электромобилей в компании.